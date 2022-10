Venezia-Bari 1-2 Calcio serie B

Alle 14 la maggior parte dei match: l'Ascoli sfida il Modena, che cerca continuità dopo il successo contro la Reggina, il, corsaro una settimana fa a Cagliari, attende la sorpresa, il ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 1): ANTENUCCI LA SBLOCCA Squadre nuovamente in campo qui allo stadio Luigi Penzo, per il secondo tempo di questa sfida valida per l'ottava giornata di Serie B.che ...Vantaggio del Bari all’inizio della ripresa con Antenucci. Pareggio a metà del secondo tempo dei padroni di casa veneti, ad un quarto d’ora dalla fine nuovo vantaggio dei pugliesi grazie ad un calcio ...Alla vigilia di Venezia-Bari, Mirco Antenucci è intervenuto in esclusiva per noi durante la trasmissione ‘Buongiorno Bari’. Queste le parole dell’attaccante biancorosso: ENUSIASMO DELLA PIAZZA: “A Bar ...