The Palace | Matthias Schoenaerts nel cast della serie con Kate Winslet

Leggi su movieplayer

(Di sabato 8 ottobre 2022) L'attorefarà parte delThe, interpretata e prodotta da. LaTheavrà tra i suoi protagonisti anche, prossimamente star dello show Django, che verrà distribuito da Sky. L'attore reciterà quindi accanto a, che sarà coinvolta nella realizzazione del progetto che verrà prodotto per la tv via cavo HBO. L'attricesarà coinvolta come interprete di uno dei personaggi principali di The, progetto che è stato creato da Will Tracy, impegnato anche come produttore e showrunner. La produzione ...