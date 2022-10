Stefano De Martino cambia casa | wow! Cifra impensabile per tutti noi

Leggi su leggilo

(Di sabato 8 ottobre 2022)Desi è trasferito in una nuovaextra lussuosa. Da non credere, laè a dir poco sconvolgente. Scopriamo nel dettaglio quanto costa e com’è fatta. In questo periodoè spesso finito al centro dei gossip per via del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Oggi però per l’ex L'articolo proviene da Leggilo.org.