Spalletti lo annuncia in conferenza | “Non è convocato!”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Continuare a macinare. Il Napoli non vuole fermarsi più: i ragazzi di Lucianosono un vero e proprio “rullo compressore” in questo inizio di stagione. Un gioco collaudato, primato in classifica sia in Serie A che in Champions League, nuovi innesti capaci di fare da subito la differenza. Adesso li aspetta la partita con la Cremonese, ottima occasione per continuare a racimolare punti importanti. I partenopei, arrivano dallo straripante 6-1 rifilato all’Ajax nella serata di Champions League dello scorso martedì, una vera lezione di calcio. Occhio però agli uomini di Massimiliano Alvini, che sono alla ricerca disperata di punti, che li faccia allontanare dalle zone basse della classifica. Cremonese poi, che vuole ancora la prima vittoria stagionale in Serie A. Nella consuetastampa pre-partita,ha ...

Sport Mediaset

... deejay e speaker ufficiale dal 2010 al San Paolo oggi stadio Diego Armando Maradona:le ... Foto di Felice De Martino Il Napoli di Lucianoin questa stagione è primo in classifica sia ...... notte di Champions League che sipiena di emozioni per i tifosi italiani. Continua la ...giornata di Champions che si è aperta per l'Italia con il trionfo tennistico del Napoli di... Napoli, Spalletti: "Osimhen non rientra, non è ancora in condizione" - Sportmediaset Victor Osimhen salterà la Cremonese. L'annuncio in conferenza stampa di Spalletti: "Sono valutazioni che si fanno dopo esami clinici e della condizione. Si mette tutto insieme ...Luciano Spalletti annuncia il forfait di Osimhen per la Cremonese. "Le valutazioni si fanno dopo gli esami clinici, non bisogna rischiare niente - ha spiegato l'allenatore del Napoli -. Lo vogliamo ...