Scadenze fiscali ottobre 2022 | calendario e news | tutte le date

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) –è un mese pieno di importanti, in particolar modo per le partite Iva. Il primo appuntamento cade il 10, con il termine ultimo per il versamento dei contributi per colf e badanti. L’adempimento è su base trimestrale, quindi vanno versati (online o tramite il bollettino di PagoPA) i contributi di luglio, agosto e settembre. A metà mese, il 15, c’è la scadenza per gli adempimenti contabili dei soggetti Iva, delle associazioni come Asd e pro-loco e degli esercenti commercio al minuto non obbligati alla trasmissione telematica. Il 17è da cerchiare in rosso suldelleper le partite Iva: è il termine ultimo per pagare la quinta rata delle imposte ...