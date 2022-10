Ponte Crimea | Ucraina ‘festeggia’ con francobollo

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le poste ucraine emetteranno un nuovodedicato aldidanneggiato oggi da un’esplosione e da un incendio. Lo ha annunciato il direttore generale di Ukrposhta Ihor Smelyanskyi su Telegram. “Non vi auguro buona giornata perché è già splendida. Ildi Kerch è andato”, il tweet di Smelyanskyi. Ilcomprende l’immagine di due persone che ricordano la celeberrima posa di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in Titanic. Ilè abbinato ad una busta che raffigura laimpegnata a distruggere le manette usate dalla Russia. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Secondo le prime informazioni non ci sono vittime' a causa dell'incendio suldi Kerch. Lo ha detto Oleg Kryuchkov, consigliere delle autorità russe, citato dall'agenzia Tass. Intanto sui social vengono pubblicati diversi dell'esplosione. Come questo.Ironia di Kiev sull'incendio alin, causato probabilmente da un camion - bomba. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell'Ucraina, ha postato su twitter un che ritrare il ...