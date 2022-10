Ponte Crimea | Kiev | “Esplosione per conflitto fra forze sicurezza russe”

... ma già all'alba arriva l'attacco aldi Kerch che collegae Russia. Un attacco considerato strategico per le sorti del conflitto . Mosca accusa: "Sono stati gli ucraini". E Kiev risponde:...L'allarme di un apocalisse nucleare lanciato da Joe Biden assume un significato tutto nuovo alla luce dell'esplosione suldi Kerch, il principale collegamento fra la Russia e lae fiore all'occhiello di Vladimir Putin. L'incidente, di cui ufficialmente nessuno ha ancora reclamato la responsabilit al di l ...In questa edizione: Esplosione ponte Crimea, 3 morti. Gas, Descalzi: Inverno più duro sarà 2023/24. Vertice centrodestra, passi avanti sul governo. CGIL, Landini: "Siamo qui per il lavoro". Serie A, ...Crimea, distrutto il principale ponte che collega alla Russia. Kiev rivendica: È solo l’inizio Il ponte di Kerch – uno dei più importanti collegamenti tra la Russia la Crimea – è… Leggi Obre 2022 la g ...