Nela | “Napoli | giusto sognare il Triplete”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sebinoparla del sognoper il, ovvero la vittoria di Serie A, Uefa Champions League e Coppa Italia. Un sogno che viene caldeggiato anche da Gennaro Montuori e rilanciato da Eraldo Pecci, ma che trova la sponda anche in Sebino. L’ex giocatore ai microfoni di Televomero dice: “Perché qualcuno dovrebbe interrompere questo sogno da parte dei tifosi del? Credo che siacontinuare a, visto quello che sta esprimendo la squadra sul campo“. Ovviamente una cosa èdi vincere tutto, una cosa è realizzarlo. Siamo solo ad inizio stagione, ilsta giocando benissimo con ottimi risultati, ma è chiaro che bisogna tenere i piedi ben piantati a terra. Non va dimenticato che lo scivolone può ...

...partita la classifica vedeva Roma e Juventus appaiate al primo posto con 41 punti davanti al,... Sven - Göran Eriksson ) si schierò, invece, con: Tancredi; Oddi, Gerolin; Boniek,, Righetti; ...'Il paragone più vicino nel tempo potrebbe essere con ildi Sarri' ha continuato l'ex difensore azzurro Sebino. 'Perché c'è sfrontatezza e autorevolezza allo stesso modo. Ognuno sa cosa ...Sei le gare NBA disputate nella notte. Nonostante 36 punti di Curry, Golden State perde con Memphis (104-101). Doncic segna 25 punti nel successo di ... LE PAGELLE DI NAPOLI-BOLOGNA NAPOLI (4-3-3): ...L'attaccante nigeriano, come anticipato da Spalletti, non figura nell'elenco dei 25 che sono partiti per la Lombardia, stilato dall'allenatore dopo l'allenamento mattutino e la conferenza stampa ...