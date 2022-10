Mattarella alla Francia | “L’Italia sa badare a se stessa” E Parigi fa dietrofront

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il presidentesi fa garante della politica italiana. E mette a posto la, che paventa controlli sul futuro governo di Roma. "L'Italia saa senel rispetto della sua Costituzione e dei valori dell'Unione europea", afferma il Capo dello Stato, in visita in Piemonte. E Macron corregge la sua ministra L'articolo proviene da Firenze Post.

Viminale, Economia e 'nodo' Ronzulli gli scogli per la leader di Fratelli d'Italia. Si prepara vertice di centrodestra la prossima settimana ...