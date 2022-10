“Ma cosa sta facendo?” Follia sul bus L’assurdo gesto dell’autista | poi la tragedia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Bus investe il pedone e muore. La vicenda è stata riferita attraverso la diffusione di un video della CCTV. L’autista del bus si sarebbe distratto per pochi secondi e purtroppo non ha frenato in tempo. Il pedone è morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo l’impatto. L’autista del bus si distrae e investe il pedone. L’autista Garfield Balfour, 50 anni, si sarebbe distratto dalla guida per prendere una barretta di cioccolata. Purtroppo la distrazione è costata la vita a un pedone di 88 anni, Arthur Gowrie, che in seguito all’incidente ha riportato ferite troppp gravi per salvarsi. Leggi anche: Esplosione alla stazione di benzina. Morti, decine di feriti e case danneggiate: “Un boato, fiamme e fumo” L’autista del bus si distrae e investe il pedone: le immagini del momento mostrano tutto “Stava guidando l’autobus Route 35 TfL su Walworth Road quando ha colpito il ...