La rivolta social dei fan di Meloni | «È Giorgia o Draghi? Sei diventata una schiava dell’Europa | mi fai rimpiangere il voto»

(Di sabato 8 ottobre 2022) «Da “Io sono” a “Io sonoBis” il passo è stato breve…brevissimo». Un commento su Twitter riportato oggi dal Fatto Quotidiano basta per intuire l’umore generale che serpeggia tra i seguaci di. Già contrariati da quella che è considerata una “zzazione” per nulla gradita. Fin dal giorno successivo alle elezioni la premier in pectore ha mantenuto un profilo basso e moderato. Mettendo subito in chiaro di voler costruire un governo di alto profilo con ministri tecnici, sulla falsariga di quello precedente. E di voler mantenere saldo il legame con l’Unione europea. Un atteggiamento che è stato visto dai sostenitori storici della leader di Fratelli d’Italia come un voltafaccia rispetto alle promesse fatte all’opposizione e durante la campagna elettorale. October 5, ...