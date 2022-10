(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La morte di Mahsa Amini mi ha straziata, così come la scomparsa di tanti concittadini. Lescendono nelle strade per difendere i loro diritti e per la liberazione dell’. Sonoe orgogliosa di loro”. E’ quanto ha dichiarato in una intervista al settimanale francese Point de vue dalla sua casa di Parigi Farah Diba, moglie dell’ex scià di Persia, ultimadell’. “La nascita di un movimento di liberazione si deve alle- ha aggiunto-straordinarie, coraggiose nonostante l’oppressione e gli errori commessi dalla Repubblica islamica. In questi ultimi 40 anni hanno talmente sofferto e nonostante gli arresti, le uccisioni continuano a manifestare, ad urlare la loro sete dial mondo”. “Khomeini è ...

Adnkronos

A rappresentare l', il Nicaragua e la Corea del Nord , invece, ci saranno solo gli ... E sempre in quota reali presenzieranno ai funerali anche l' Imperatore Naruhito e l'Masako dal ...In arrivo anche l'imperatore del Giappone Naruhito e l'consorte Masako. Il presidente ...e Myanmar non hanno ricevuto un invito a partecipare ai funerali mentre alcuni Paesi come, ... Iran, ex imperatrice: "Fiera delle donne che protestano per libertà" In un'intervista al settimanale francese Point de vue dalla sua casa di Parigi scende in campo anche Farah Diba, moglie dell'ex scià di Persia, ultima imperatrice dell'Iran. "La morte di Mahsa Amini ...(Adnkronos) - "La morte di Mahsa Amini mi ha straziata, così come la scomparsa di tanti concittadini. Le donne scendono nelle strade per difendere i loro diritti e per la liberazione dell'Iran. Sono f ...