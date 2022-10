Giro di Lombardia 2022 | Tadej si conferma Re di Lombardia

Vincenzo Nibali festeggiato dai genitori, dalla moglie e dalla figlia dopo l'ultima corsaUna giornata importante per il ciclismo spagnolo, poiché era l'ultima volta per un movimento delle due ruote come Alejandro Valverde: ' Oggi chiude la carriera il miglior ciclista della nostra Nazione ...Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto il 116° Giro di Lombardia sconfiggendo, al termine d’una serrata volata, lo spagnolo Enric Mas (Team Movistar) sul traguardo di Lungolario Trento a ...Il Giro di Lombardia di sabato 8 ottobre e rivinto da Tadej Pogacar è stato il passo d’addio di Vincenzo Nibali all’attività agonistica. Lo Squalo ha concluso al 24º posto, a 2’17” da ...