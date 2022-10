(Di sabato 8 ottobre 2022) La parabola di Luigi Di. Un Vittorioicastico ma pietoso dedica un editoriale al Giggino declassato in breve tempo “da astro nascente ad astro morente”. Ha tirato le cuoia, scrive il direttore editoriale di Libero nel suo stile diretto e implacabile, avendo abbandonato il Movimento 5 stelle per fondare “un suo partitino di cui nessuno ricorda il nome essendo questo defunto nella culla”. Sì, una parabole triste e ingloriosa. Dianche a chi lo ha combattuto”.: “Di Disi ricorderà il mensile ai nullafacenti” Cosa si ricorderà di lui? “Una scena trasmessa in televisione nelle ore di punta -risponde- . Diche si affaccia sulla piazza ...

Secolo d'Italia

... ma anche Davide Casaleggio e poi c'era Luigi Di). Ora ha trovato un'identità politica, ... Sarebbe forse meglio scioglierlo, come suggerisce Stefano, e creare qualcos'altro. Ma essendo un ...Giordano scatenato: "Ciao ciao Die Speranza" - VIDEO Ma nella Lega e in FI è partito già il ...su Salvini: "Ha perso consensi ma non è giusto dargli tutte le colpe" Del resto un po' di ... Feltri: «Di Maio mette tristezza. Non ha un lavoro, chieda il reddito di cittadinanza» "La campagna elettorale più bizzarra ed accelerata della storia della Repubblica". Così la definisce Vittorio Feltri che ...