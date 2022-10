F1 | l’ammissione di Binotto gela i tifosi | sta per succedere

(Di sabato 8 ottobre 2022) Formula 1, ore davvero concitare: arrivadi Mattiachedella Ferrari. Il Team Principal della Rossa non ha dubbi. In Formula 1 continua a tenere banco la vicenda legata alla Red Bull: qualche giorno prima del Gran Premio di Singapore, è fuoriuscita la notizia di una pesante violazione da parte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TuttoMotoriWeb.it

Il Gran Premio d'Italia si avvicina ma dopo quanto successo in Belgio e Olanda'ottimismo ha lasciato spazio all'ansia per'ennesima figuraccia di Andrea Gussoni C resce'attesa in vista del Gran Premio d'Italia, anche se molti tifosi della Ferrari che magari si sono accaparrati i biglietti per Monza qualche mese fa , quando Charles Leclerc vinceva e si sognava ...Questa volta perònon si nasconde, rispondendo alla ...e ammettendo gli errori (in passato proprio la mancanza di... Il team principal della Rossa ha così commentato'accaduto: '... Binotto, arriva l’amara ammissione sulla Ferrari: ecco cosa manca