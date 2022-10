Elisabetta Trenta ospite di “Controcorrente” su Rete 4

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 ottobre 2022) ROMA – L’ex ministra della difesa, esponente di Nuovi Orizzonti per l’Italia, questa sera (dalle ore 20:30 alle ore 21.20) sarà a “” su4. Si parlerà dell’escalation in corso nella guerra della Russia all’Ucraina, delle vicende legate alla scelta dei ministri e della marcia della Pace annunciata. “Sono favorevole alla marcia – scrivesulla sua pagina Facebook – e noi di Nuovi Orizzonti per l’Italia vi parteciperemo, ma non se sarà organizzata nel giorno della Festa delle Forze Armate, il quattro novembre. In quel caso siamo disponibili ad organizzarne un’altra o a partecipare con chi lo farà. Non si può, in un momento come questo, dare un segno di disprezzo nei confronti di coloro che potrebbero essere coinvolti direttamente per difenderci se le cose ...