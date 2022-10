Diretta Sassuolo - Inter ore 15 | come vederla in tv | streaming e probabili formazioni

Milan - Juventus alle 18, chiude il sabato di campionato Bologna - Sampdoria. Le formazioni ufficiali e la classifica aggiornata in tempo ...... ma anche dall'incoraggiante successo contro il Barcellona in Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi fa visita aldi Dionisi , con il quale condivide l'ottavo posto in classifica a ...Sassuolo-Inter, giornata 9 di Serie A ... Per vedere la partita in streaming puoi collegarti alla diretta su DAZN, dove l’incontro è anticipato da un ricco pre-partita trasmesso dal Mapei Stadium. La ...Diretta Serie A oggi, partite e risultati live. Sassuolo-Inter dalle 15 Milan-Juventus alle 18, chiude il sabato di campionato Bologna-Sampdoria. Le formazioni ufficiali e la classifica aggiornata in ...