Dionisi | «Vi racconto di quando provai Raspadori prima punta…»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il tecnico del Sassuoloha rilasciato un’intervista al Foglio Sportivo. Di seguito le sue parole su, attaccante del Napoli protagonista di un vero e proprio exploit nelle ultime settimane con i due gol in Nations League e i due gol in Champions. «Adesso mi chiederai di». Per forza. «Può soltanto rendere orgoglioso il Sassuolo e chi ci lavora: Giacomo si è formato qui da bambino, ha fatto vedere quanto vale e sapevamo cheo poi sarebbe partito. La speranza era che rimanesse con noi un altro anno, ma certe opportunità vanno colte. Ora ha tutto quel che si merita». Napoli e la Nazionale. Gol da antologia in Champions e Nations League. «È solo all’inizio, ma è già un ometto», garantisce, con finto distacco paterno. «Più che per i complimenti, con i miei ragazzi ...

Sassuolonews.net

Arrivò il 31 agosto per cercare di tamponare i problemi sulle fasce della squadra guidata da Alessio, dopo le cessioni estive e l'infortunio di Domenico Berardi. Una toppa parecchio costosa, ...... ha detto per esempio il sassuolese, è semplicemente la normalità. Ogni anno debutta in ... In questoanti - critico dello sport dove tutti gli allenatori sono bravissimi, tutte le ... Dionisi: "Stefano Vecchi il mio modello. Sassuolo: dico tutto". Quanti retroscena Il New Queer Cinema raccontato con i linguaggi del digitale da un attore, il Premio Ubu Giovanni Anzaldo, che si muove in un labirinto di immagini, le video scenografie degli Aurora Meccanica. Da Gus ...Andrea CONSIGLI 6: quinto clean sheet stagionale e altra gara senza grandi interventi da compiere. Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Jeremy TOLJAN 6: contiene benissimo Mazzocchi e ...