Civico 22 sulla questione idrica | “Nessuna paura del dialogo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl coordinamento di22, con un comunicato inviato alla stampa, conferma la propria posizione in merito alladell’acqua pubblica: “Quando centinaia di cittadini hanno deciso di riunirsi in22 lo hanno fatto con la determinazione di oltrepassare la soglia da attivisti della politica alla politica attiva, consapevoli che si possa fare politica in due modi, altrettanto utili ed efficaci, dentro ad un consiglio comunale e fuori dallo stesso, dentro gli organismi istituzionali ed anche fuori. Uno dei temi che maggiormente ci ha uniti e che tuttora ci unisce nell’agone elettorale e politico è quello della difesa degli ecosistemi e della tutela dei beni comuni. Il più importante di questi resta l’acqua. Sull’acqua22 ha espresso con chiarezza la propria posizione in tutte ...