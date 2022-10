Cgil | ' Ascoltate il lavoro' | in piazza con dieci proposte

Lascende in piazza a Roma, ad un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia, per la manifestazione nazionale "Italia, Europail lavoro". Un appello e un programma, con le ...... e per rilanciare al prossimo governo le dieci proposte dell'agenda, dal tetto alle bollette allo stop alla precarietà al fisco. Lo fa con lo slogan 'Italia, Europa,il lavoro', che ...(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Cgil scende in piazza a Roma, ad un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia, per la manifestazione nazionale "Italia, Europa ascoltate il lavoro". Un appello ...«Italia, Europa, ascoltate il lavoro» il titolo della kermesse che partirà alle ore 13.30 da piazza della Repubblica per giungere in piazza del Popolo dove parlerà il segretario generale Maurizio Land ...