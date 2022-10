Brahim Diaz super gol e poi la festa sulle spalle di Leao

Al 55' di Milan - Juve l''errore di Vlahovic su un disimpegno all'indietro innesca il contropiede di, che si fa 40 metri in ...In campo Milan - Juventus 2 - 0 DIRETTA I GOL MILAN - Juventus 2 - 0 al 54'! Rete di. Errore di Vlahovic,supera in velocità Bonucci, resiste al recupero di Milik e di destro piega le mani a Szczesny. MILAN - Juventus 1 - 0, al 45+1'! Rete di Tomori. Da corner, ...Il Milan trova il raddoppio contro la Juventus a San Siro. Al 54' Vlahovic fa un passaggio sconsiderato a metà campo e Brahim Diaz recupera il pallone. Lo spagnolo supera in velocità Bonucci, evita la ...Doppio cambio nel Milan al 64': Brahim Diaz, autore del gol del 2-0, e Olivier Giroud lasciano il posto a Charles De Ketelaere e ad Ante Rebic che agirà da prima punta.