Bollate | 50enne fermato con 47 dosi di cocaina

È stato arrestato mentre era in possesso di 47 dosi di cocaina. A casa, invece, nascondeva 890 euro in contanti nella tasca di un giubbino. I carabinieri della tenenza di Bollate hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne pregiudicato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato l'uomo entrare in ...

E' successo martedì 4 ottobre 2022 a Bollate, quando la pattuglia dei Carabinieri in servizio anti droga ha arrestato un cinquantenne pregiudicato. Le dosi trovate all'uomo erano confezionate singolarmente, pronte per la vendita. Nascondeva 47 dosi di cocaina in un sacchetto di cellophane che aveva con sé e 890 euro in contati in casa, nella tasca di un giubbino. Notato dai carabinieri della tenenza di Bollate, è stato arrestato. Un uomo di 50 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato martedì a Bollate, durante il mercato rionale, dopo essere stato sorpreso in possesso di soldi e droga.