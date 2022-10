Barcellona | Lewandowski | “Qui vedo un futuro solido Guardiola? Devo dirgli grazie”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Robertè stato intervistato a Barca Magazine e si è espresso sulla scelta di arrivare al. “Mi ha reso molto felice sapere che questo club era interessato a me. Dopo otto anni a Monaco, volevo fare il passo successivo della mia carriera, iniziare un altro capitolo. Quando ho parlato con Mateu Alemany e con il presidente Laporta ho capito che volevano con forza che venissi e che avrebbero fatto di tutto perché accadesse. Questo è stato il segnale che mi ha fatto capire che era ora di venire, è un progetto per il”. Il polacco ha anche parlato di Pep: “Ho imparato molto da lui, l’ho ascoltato tanto e mi ha facilitato l’adattamento alla tattica e all’idea di calcio blaugrana.infatti ringraziarlo”. SportFace.

L'attaccante bianconero piace alla società tedesca che è alla ricerca dell'erede di, trasferitosi al. Finora l'allenatore Nagelsmann ha provato ad adattare nel ruolo di prima ......turno contro la Salernitana con un sonoro 5 - 0 e l'Inter di Simone Inzaghi che in campionato ha faticato ma che nell'ultima sfida di Champions ha vinto contro ildi Xavi e. ...Il Barcellona ha venduto Ferran Jutglà nella scorsa estate al Club Brugge, ma Xavi non si pente vista la presenza di Lewandowski ...Il Bayern Monaco non starebbe seguendo Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Juventus e della nazionale serba, per rinforzare il proprio attacco l'anno prossimo. Stando ad ...