Sconfitte in Ucraina | Mosca destituisce l' ennesimo generale

Si tratta dell'ennesimo movimento nella riorganizzazione ai vertici militari russi, uno smottamento legato ai fallimenti sul campo di battaglia in. Lunedì era stato sostituito il generale ...Joe Biden aveva parlato di rischio Armegeddon nucleare in. Putin, insomma, era pronto a scatenare l'inferno. Dopo qualche ora, però, l'amministrazione ... a causa dellemilitari subite ...Il nuovo capo del distretto militare orientale è il tenente generale Rustam Muradov, nominato capo del gruppo di forze Vostok in Ucraina ...La Rete Disarmo frena: «Sul 4 novembre nessuna decisione». Ma il presidente M5s ci punta. Il Pd pasticcia a Bruxelles. Ed è una nuova grana per Letta, che teme parole d’ordine antiNato e proPutin.