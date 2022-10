Programma sospeso | Mentana sfratta Balivo | che succede a La7

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo le elezioni inizia l'iter per la formazione del governo di centrodestra che con ogni probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni. Non poteva mancare la presenza di Enrico, che si appresta a una sorta di "maratona" quotidiana: dal 12 ottobre uk direttore del Tg La7 condurrà Diario Politico, dalle 17 alle 20, fino alla nascita del nuovo esecutivo ha annunciato il profilo Twitter dell'emittente di Urbano Cairo. Il DIario Politico ditoglierà spazio ad altri programmi de La7, come il telefilm Padre Brown e soprattutto al game show preservale Lingo, condotto da Caterinae su cui l'emittente aveva scommesso con forza. "Al termine del periodo ripartirà la consuetazione della rete", fanno sapere da La7 con "la serie Padre Brown e il game preserale Lingo con Caterina ...

Il DIario Politico di Mentana toglierà spazio ad altri programmi de La7, come il telefilm Padre Brown e soprattutto al game show preservale Lingo, condotto da Caterina Balivo e su cui l'emittente ...Non sappiamo se la decisione abbia o meno a che fare con gli ascolti disastrosi che Lingo ha portato a casa nell'ultima settimana ( in realtà non ha mai brillato). Possiamo però dirvi che dal prossimo ...