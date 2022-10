Maledizione Cremona | un dato non sorride al Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Domenica alle ore 18.00 andrà in scena la partita tra Cremonese e Napoli valevole per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri saranno chiamati a confermare la prima posizione, mentre per i padroni di casa questa gara rappresenta un’occasione per strappare finalmente dei punti ad una big. Gli uomini di Spalletti hanno iniziato alla grande la stagioneche sono ancora imbattuti in tutte le competizioni e sono uno degli attacchi più prolifici di tutta Europa. La Cremonese, invece, deve ancora vincere la sua prima partita in campionato in questa stagioneche è uscita sconfitta in cinque delle otto giocate. Le due squadre si sono incrociate per ben diciassette volte in tutta la loro storia e lo score pende prevalentemente dalla parte dei partenopeiche hanno vinto in sette occasioni. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty ...