Ligue 1 2022 23 | un punto a testa per Lione e Tolosa | il match termina 1-1

(Di venerdì 7 ottobre 2022)1-1 iltra, incontro valido per la decima giornata del campionato di/23. La partita, disputata al Parc OL, è stata decisa dalle reti di Tetè e Ratao. Unper le due squadre quindi, che salgono rispettivamente a quota 14 e 12 punti in classifica. SportFace.

