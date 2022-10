Keanu Reeves abbandona la miniserie The Devil in the White City

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il debutto disul piccolo schermo sembra sia stato rimandato: l'attore non farà parte del cast di Thein thehato laThein the, il progetto destinato a Hulu che era tratto dal romanzo Erik Larson. I portavoce dell'emittente americana non hanno commentato la notizia condivisa da Deadline e, per ora, non è quindi stato svelato il motivo per il cambiamento. L'attore, oltre ad avere uno dei ruoli dei principali, è coinvolto come produttore esecutivo dellaTheIn The. ...

Quanto potrà mai esser difficile dirigere un film ispirato a un fumetto di cui si è protagonisti Domanda a cui potrebbe uno degli attori più amati di Hollywood,, che non pago di esser stato l'ispiratore del fumetto BRZRKR , il cui protagonista ha le fattezze del Neo di Matrix , sembra esser pronto a sedersi sulla sedia del regista della ...'Penso che il modo in cui i film Marvel si sono sviluppati sia davvero spettacolare e sarebbe fantastico farne parte', ha dichiarato l'attorevorrebbe far parte di un film Marvel, nello specifico uno dedicato a Ghost Rider . Questo personaggio è l'alter ego di Johnny Blaze, uno stuntman motociclista che per poter salvare la ...Dopo aver ispirato il fumetto, Keanu Reeves potrebbe essere il regista di BRZRKR l'adattamento cinematografico in pre-produzione.