Incendio alla stazione Termini | nube nera in centro a Roma Le fiamme partite da un motorino in sosta video

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un graveha creato disagi e panico a. Una densa e altasi è levata sopra laarrivando fino a San Lorenzo e a piazza della Repubblica. L’attività commerciale del bar “binario 0” è stata evacuata. L’sarebbe nato da uno scooter parcheggiato in via Marsala ma ulteriori accertamenti sono in corso. Undici i motorini coinvolti nel rogo che è stato spento dai vigili del fuoco attorno alle 18 del pomeriggio. Una ragazza è rimasta intossicata ed è stata portata via in ambulanza. Pesanti le ripercussioninormale viabilità dell’area attorno, con quattro pattuglie del I gruppo Trevi della ...

Una prima segnalazione arrivata alla sala operativa della polizia parlava del giaciglio di un ... a Termini, una donna intossicata dal fumo Per consentire ai vigili del fuoco di domare le ... Tanta paura per i romani per il maxi incendio divampato in via Marsala, vicino alla stazione Termini. Una densa colonna di fumo nera si è levata sul centro di Roma. Ad andare in fiamme una decina di motorini parcheggiati lungo via ... Un forte odore acre e un'estesa nuvola grigia si è sprigionata dalla plastica e dalla gomma dei ciclomotori parcheggiati in via Marsala.