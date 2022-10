Il fidanzato chef a Ballando | Codacons chiede sospensione di Selvaggia Lucarelli

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La partecipazione delloLorenzo Biagiarelli a "con le Stelle" fa scendere in campo il. Alla vigilia dell'esordio della nuova stagione del programma di Rai 1, l'associazione in difesa dei consumatoril'intervento della tv pubblica contro. La questione sollevata è un possibile conflitto di interessi tra il ruolo di giurata della giornalista, che dovrà valutare l'abilità dei ballerini in gara, e la presenza, tra i concorrenti del programma, del suoBiagiarelli. «Da giorni -spiega ilall'Adnkronos- gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un concorrente legato sentimentalmente ad un giudice che dovrà ...

La giornalista infatti farà nuovamente parte della giuria, ma stavolta tra i concorrenti ci sarà anche loLorenzo Biagiarelli , suo. Una presenza che secondo Codacons causerebbe un ...L'annuncio della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli,di Selvaggia Lucarelli , alla nuova edizione di Ballando con le stelle sta scatenando molte polemiche. Il 35enne fa parte del cast, che Milly Carlucci ha scelto per concorrere nel ...Sabato 8 ottobre torna in onda il talent di Rai Uno e il Codacons, dopo le proteste dei telespettatori per la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, chiede la sospensione della Lucarelli dal ruolo di ...Antonella sprona Luca Salatino ad andare avanti e non farsi sopraffare dalla malinconia per Soraia. "L'amore è anche questo", gli ha detto ...