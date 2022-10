Grande Fratello Vip | Patrizia Rossetti furiosa con Pamela Prati | “Una falsa che finge di stare male” E sbotta contro Signorini | “Vai un poi’ a fan***”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo il caso Marco Bellavia, la tensione è alle stelle nella casa delVip. E così, dopo la puntata andata in onda nella serata di giovedì 6 ottobre, nella notte è scoppiata una lite tra: è bastato un nulla ad accendere la miccia tra le due donne. A scatenare la rabbia diè stata infatti la richiesta avanzata dae concessa dalla produzione del reality Mediaset di avere una stanza singola con bagno privato: “Perché lei si merita la camera singola?”, èta. “Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl*** – ha detto senza rivolgersi direttamente a-. Avere queste attenzioni per ...

Alfonso Signorini è convinto di averci visto giusto con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini , complici dopo la prime settimane passate alVip , separati dalla squalifica della gieffina . Secondo Ignazio Moser , tuttavia, il flirt non sarebbe poi così scontato. Gf Vip, Ignazio Moser si lascia andare su Antonino Spinalbese ...Nella puntata di ieri delVip 7 è avvenuto uno scontro infuocato tra Signorini e Sara Manfuso. Alfonso Signorini dopo aver concluso il capitolo Marco Bellavia, si è concentrato su Sara Manfuso che ha deciso di ...La giornalista ed ex modella, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto un acceso diverbio con Alfonso Signorini, dopo le accuse che ha rivolto a Giovanni Ciacci Nel corso del ...Al Grande Fratello Vip, la lite Signorini-Manfuso sulle molestie non è che l’ennesima prova di come il dibattito italiano sia rimasto anni ...