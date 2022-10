Agenzia ANSA

È attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d'Appello di Brescia presieduta da Giulio Deantoni per Antonio Tizzani, l'ex ferroviere accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del ...Dopo il femminicidio a Scalea , la città calabrese è ancora sotto shock. LaIlaria Sollazzo ha perso la vita perchédal suo partner e ora i suoi ex alunni si sono riuniti in piazza per ricordarla ed esprimere il loro dolore. Ecco quali sono stati i pensieri ... Ex prof uccisa, chiesto ergastolo per il marito in Appello - Cronaca (ANSA) - BERGAMO, 07 OTT - È attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d'Appello di Brescia presieduta da Giulio Deantoni per Antonio Tizzani, l'ex ferroviere accusato di aver ...Oggi pomeriggio, a Scalea, nel Cosentino, si sono svolti i funerali di Ilenia Sollazzo, la donna barbaramente uccisa la notte di domenica scorsa dall'ex compagno, Antonio Russo.