(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il prezzo della tazzina disale, ilscende. Icorrono ai ripari contro il caroe diminuiscono i consumi. "Se prima avevamo clienti che venivano due,tre volte al giorno per la pausa- fa sapere Gianni di un bar, torrefazione su via della Pineta Sacchetti - ora vengono una volta sola". Tradotto, -26% dimedio ad esercizio. Sono i dati di Fiepet Confesercenti che tira le somme delle ultime settimane. A fronte di rincari che fanno passare la tazzina da 0,90/1 euro a 1,10/1,20 e da 1,10 a 1,30 il prezzo delda inizio settembre scorso, icambiano le abitudini e gli esercenti cominciano a rendersene conto. "Quasi due chili in meno di ...

Il Tempo

Il settore beni disecondari , con il suo - 0,79%, si attesta come peggiore del mercato. ...JD.com , con una flessione del 3,68%. Vendite a piene mani su Docusign , che soffre un ...Duemila euro in meno, in media, per le famiglie e 1.400 euro in meno per i pensionati. La Cgil ha calcolato quanto il caro bollette e l' aumento dei prezzi dei beni alha intaccato, anzi segnato, il potere di acquisto dei cittadini nel Lazio . 'E nel nostro territorio - spiega Natale Di Cola, della segretaria regionale del primo sindacato italiano - c'è ... Crolla il consumo del caffè al bar, i romani rinunciano anche a cornetto e cappuccino Il prezzo della tazzina di caffè sale, il consumo scende. I romani corrono ai ripari contro il caro caffè e cappuccino e diminuiscono i ...Gli edifici italiani sono responsabili di quasi il 45% dei consumi nazionali di energia. Si tratta del settore più energivoro del nostro Paese, molto più dell’industria e dei trasporti. Se vogliamo af ...