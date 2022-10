Antonella Fiordelisi e Nikita | una strategia al GF Vip? C’entrerebbero i presunti fidanzati | “Come la Fico”

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ha un fidanzato fuori dalla Casa del GF? Al momento si sarebbe aperto un piccolo giallo in merito. Mentre circola la fake news su una presunta frecciatina da parte del ragazzo che fino a prima dell’ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà stava con(la foto in questione risale tuttavia allo scorso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nella casa di Cinecittà del noto reality show di Canale 5, si è creato un triangolo amoroso insolito. In particolare Edoardo Donnamaria anche se ha iniziato a corteggiare, ha rivolto diverse attenzioni all'influencer Alberto De Pisis . Quest'ultimo ha smascherato il volto di Forum, dopo che nella puntata di ieri sera ha detto che non sapeva del suo ...Nella Casa del Grande Fratello Vip , è nato un rapporto molto speciale traed Edoardo Donnamaria . I due giovani concorrenti passano la maggior parte del tempo insieme anche se, nelle ultime ore, Alberto De Pisis si è lasciato andare a una confessione ...Antonella Fiordelisi ha un fidanzato fuori dalla Casa del GF Vip Al momento si sarebbe aperto un piccolo giallo in merito. Mentre circola la fake news su una presunta frecciatina da parte del ragazzo ...In queste ore a parlare è il presunto fidanzato di Antonella Fiordelisi, che commenta il flirt con Edoardo Donnamaria.