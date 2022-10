Toyota Corolla Cross - L' efficienza è tutto - VIDEO

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Che le Suv di segmento C vadano alla grande, almeno alle nostre latitudini, non è certo un mistero. Con i suoi 4,46 metri di lunghezza, laentra a gamba tesa nella suddetta fascia di mercato, riempiendo lo spazio neppure così ampio, a dir la verità fra la C-HR e la RAV4. Sfruttando, naturalmente, il grimaldello del sistema ibrido full (qui debutta la quinta generazione) per conquistare gli automobilisti delle grandi città, almeno quelle del nord e del centro. Con prezzi non alla portata di chiunque: si parte da 38.000 euro e si può arrivare - scegliendo la 2.0 a trazione integrale nel ricco allestimento Lounge fino a quota 43.500. Tempi di consegna fino a sei mesi, ordini già aperti. L'offerta di lancio (entro fine ottobre) prevede 2.000 euro di sconto, che possono diventare 3.500 se si sceglie il finanziamento. ...

Ancora più: l'idea diha davvero la potenzialità per essere vincente. La gamma del modello più venduto al mondo (dal lancio 55 anni fa è stato scelto da oltre 50 milioni di clienti) e che è ...Italpress La rinnovata F - Type celebra i 75 anni delle sportive Jaguar Italpress Per la DS 4 un nuovo allestimento Opèra e una versione Performance Line Italpress Arriva la nuovaCross Italpress Nuove Classe A e B, le ambasciatrici dell'entry luxury Mercedes - Benz Italpress Fiat semplifica ai clienti la scelta della nuova auto Italpress La rinnovata F - Type ...Il nuovo suv giapponese si posiziona in pieno segmento C. Un mercato in crescita, dove non mancano le proposte full hybrid di Kia, Hyundai, Nissan e Renault ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...