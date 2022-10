Sturm Graz-Lazio 0-0 | Cataldi | “Un punto non ci accontenta”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) “E’ unche non ci, non è un buon risultato. Dopo la brutta figura che abbiamo fatto in Danimarca ci servivano i tre punti. Il lato positivo è che non abbiamo subito gol e tra una settimana torna l’Europa League. Siamo dentro e ce la giochiamo fino alla fine”. Lo ha detto il centrocampista della, Danilo, dopo il pareggio contro loin Europa League. “In Europa non è mai semplice – ha detto il biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – vieni in questi stadi, c’è il caos sugli spalti, la squadra di casa aggressiva e i risultati mai scontati: vedi noi in Danimarca, sembrava facile e poi abbiamo fatto una brutta figura. Ora pensiamo a Firenze e poi all’Europa, penso abbiamo ottime opportunità di passare il girone”, ha concluso ...

Termina sullo 0 - 0 il primo tempo di- Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo F di Europa League, in corso di svolgimento al Liebenau Stadion diSolo 0 - 0 tra la Lazio e lo. Le due squadre sono in testa al girone, in attesa della sfida tra Feyenoord e Midtjylland. Il primo brivido per la Lazio è al 3': un'uscita a vuoto di Provedel poteva costare tanto, Hysaj ...Nel post partita di Sturm Graz – Lazio Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la prestazione europea. Queste le sue parole: RISULTATO – “Non ci soddisfa, volevam ...Nel post partita tra Sturm Graz e Lazio, Danilo Cataldi ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio, non proprio soddisfatto come ci aspettava, il pareggio ottenuto: "Il risultato non ci soddisfa.