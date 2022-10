Gazzetta del Sud

Dalla Pandemia al conflitto: gli scenari internazionali e i loro effetti su larga scala sono al centro della seconda edizione dell' Insurance Summit , l'eventoorganizzato dall'ANIA il prossimo lunedì 10 ottobre a Roma 9 alle 17.30 a Villa Miani. Nel corso del summit dal titolo "From pandemic to warflation: a key role for the insurance ...Parimenti, abbiamo partecipato al XXVI Seminariodel Partito del Lavoro del Messico ... Come analizzi la nuova situazione dal tuonel PSUV Il nuovo governo colombiano deve ... Osservatorio internazionale: a Roma il secondo "Insurance summit" di Ania con Farina e Gentiloni Dalla Pandemia al conflitto: gli scenari internazionali e i loro effetti su larga scala sono al centro della seconda edizione dell’ Insurance Summit , ...Dal caporalato al lavoro nero, dall’usura alle infiltrazioni mafiose nella ristorazione fino al macrotema del mancata chiusura del ciclo dei rifiuti. Sono solo alcuni dei fenomeni ancora presenti nel ...