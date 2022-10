Muore durante una videoconferenza. Malore fatale per un giovane di 32 anni - Cronaca - quotidiano.net

I colleghi hanno visto il giovane accasciarsi e perdere i sensiuna videoconferenza di ... il dramma di Luigi: "Come fa papà là dentro" Stroncato da infarto in azienda,l'imprenditore '...I colleghi lo hanno visto perdere i sensi e accasciarsi a terra. I soccorsi sono arrivati a casa dei genitori a Cividale del Friuli, ma l'uomo era residente in un altro comune alle porte di ...Si accascia a terra privo di sensi e muore durante una videoconferenza. Il 32enne è stato trovato morto in provincia di Udine.Udine, si accascia in diretta durante videoconferenza: morto 32enne I partecipanti hanno dato l'allarme senza poter dire dove si trovasse l'uomo, l'ambulanza si è recata presso l'ultima residenza ...