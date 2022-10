Malore durante la videoconferenza | muore davanti ai colleghi 

Leggi su agi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) AGI - Morire a 32 anni per ununa vidoeconferenza con i colleghi di lavoro di varie zone d'Italia: è accaduto vicino a Udine. L'uomo mercoledì è stato visto accasciarsi e perdere i sensi e due colleghi da Campania e dal Veneto hanno telefonato per segnalare l'emergenza medica al personale sanitario della Sores. Il problema è stato che non avevano l'indirizzo del lavoratore e in un primo momento un'ambulanza è stata inviata vicino a Cividale del Friuli, in quella che poi è risultata essere la casa dei genitori. Appreso da questi ultimi che la vittima delrisiedeva vicino a Udine, i soccorritori sono stati dirottati sull'appartamento del 32enne ma quando sono arrivati era già morto.