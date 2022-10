L’Era che Tolkien non aveva previsto | quella dei fandom tossici

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dall'uscita de Gli Anelli del Potere ci troviamo di nuovo a fare i conti cone polemiche mai sopite, un fenomeno che abbraccia cinema e serie tv senza esclusione di colpi. Come disinnescarlo? Così immaginiamo che sarà il racconto che faremo ai nostri nipotini quando, in modalità Papà Castoro, gli narreremo di come gli appassionati di alcuni tra i migliori franchising cinematografici siano passati al Lato Oscuro cominciando a denigrare aprioristicamente tutto ciò che dicevano di amare. Citazioni kitsch a parte, anche se doverose, la questione è seria e da tempo sta minando la libera fruizione e la tranquillità del mondo del cinema. Se "storicamente" a detenere lo scettro dellatà è ildi Star Wars - per il quale la Treccani dovrebbe ampliare l'aggettivo "incontentabile" - con l'uscita della ...

