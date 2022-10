Hearts Fiorentina 0-1 LIVE | dominio viola Jovic pericoloso

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, accorso al seguito della squadra, ha parlato poco prima della delicata sfida di Conference League traLE PAROLE - "Non penso di poter dare consigli a Italiano, che a me piace molto. Speriamo che sia la volta buona per sbloccare l'attacco. Oggi ho incontrato il nuovo ...Allo stadio Tynecastle Park la partitavalida per la terza giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live0 - 1 1 Calcio d'inizio da Edimburgo, via alla partita! 4 ...Hearts-Fiorentina oggi: i rossoneri volano in Scozia per la terza giornata del Gruppo A, in questa imprevedibile Conference League 2022-2023. Per gli uomini di Vincenzo Italiano… Leggi ...Alle 21 fischio d'inizio di Hearts-Fiorentina, gara valida per la terza giornata del girone A di Conference League. Gli scozzesi sono secondi a quota 3 punti, la Fiorentina ultima ad un punto come il ...