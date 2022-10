De Laurentiis | “Mercato? Noi più intelligenti e veloci dei nostri concorrenti”

Napoli, Deelogia ilGiocatori giovani, talentuosi e pagati poco si stanno mettendo in mostra portando la squadra di Spalletti a primeggiare in ogni competizione. E anche all'...Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato dell'attuale situazione del club azzurro, paragonandolo al cinema Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato in un'intervista al Telegraph. INIZIO STAGIONE - "Siamo primi in classifica in Serie A e in Serie B. Perché lavoriamo al calcio come se stessimo ai film o ...Nonostante l'esonero di quasi tre anni fa, Carlo Ancelotti ha svelato un curiso retroscena di quando guidava il Napoli.Il Telegraph definisce il Napoli la squadra più entusiasmante d’Europa. Quando alleni bene le persone, i risultati arrivano. Alleniamo anche la mente Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sul Telegraph. I ...