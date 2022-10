Pokémon Go diventa più costoso su Android per colpa di Apple (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Niantic ha annunciato che da oggi gli acquisti in-app di Pokémon Go, Ingress e Pikmin Bloom subiranno un incremento di prezzo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Niantic ha annunciato che da oggi gli acquisti in-app diGo, Ingress e Pikmin Bloom subiranno un incremento di prezzo L'articolo proviene da Tutto

FanHoOh : Sylveon è un buon pokémon. Con Calmamente e Magifiamma diventa molto resistente, purtroppo in Leggende non impara A… - gradodograssi : @anto_gioviale Solo se non diventa un Pokemon coleottero brutto perché io io li odio i coleotteri brutti - GoNagaiWorld : Ed Sheeran diventa un anime nel video musicale ufficiale dei Pokémon La canzone 'Celestial' sarà presente nei pross… -