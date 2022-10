Pierluigi Pardo | “In amore non è normale spiare il cellulare del partner”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) «A casa nostra il calcio fa diventare arrei Boeri e Antonio Cassano» Corriere della Sera, di Candida Morvillo, pag. 25e Lorenza Baroncelli sono nel salotto della casa di Roma. Diego, tre mesi e mezzo, se ne starà placido e tranquillo fra le braccia della mamma per tutta la durata dell’intervista. Quarantotto anni, 41 Lorenza, i due stanno insieme dal 2018, lui malato di calcio, telecronista di partite prima a Sky, poi a Mediaset, ora a Dazn; lei architetto, urbanista, già direttrice artistica della Triennale di Milano, esperienze alle Serpentine Galleries di Londra, al Long Museum West Bund di Shanghai e via così. Lui a lei: «Ci intervista perché vuole sapere che c’hai trovato in questo bifolco?». Lei non fa un plissé e comincia a raccontare: «Ci siamo incontrati in Triennale, c’era un evento, ...