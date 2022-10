Listeria e würstel, i consumatori pronti a pretendere il risarcimento (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A causa dell’aumento dei casi, Codacons chiede ai cittadini coinvolti di denunciare l’azienda produttrice. Ecco cosa sta succedendo I supermercati hanno abituato l’utenza a trovare un’ampia scelta di prodotti, lunga quanto sono le sollecitazioni della produzione agroalimentare e della personale ricerca del gusto da parte dei consumatori. Una ricerca che negli anni ha indotto i L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A causa dell’aumento dei casi, Codacons chiede ai cittadini coinvolti di denunciare l’azienda produttrice. Ecco cosa sta succedendo I supermercati hanno abituato l’utenza a trovare un’ampia scelta di prodotti, lunga quanto sono le sollecitazioni della produzione agroalimentare e della personale ricerca del gusto da parte dei. Una ricerca che negli anni ha indotto i L'articolo proviene da Consumatore.com.

repubblica : Mangia würstel e muore, ancora un uomo colpito da meningite da Listeria: è il quarto caso. Indagini in una grande a… - Marco_chp1 : RT @repubblica: Mangia würstel e muore, ancora un uomo colpito da meningite da Listeria: è il quarto caso. Indagini in una grande azienda [… - Marco_chp1 : RT @RSInews: Mangia un würstel e muore - Ancora un uomo colpito da meningite da listeria in Italia, stavolta ad Alessandria: è il quarto ca… - lucisferri93 : RT @repubblica: Mangia würstel e muore, ancora un uomo colpito da meningite da Listeria: è il quarto caso. Indagini in una grande azienda [… - manuzco : RT @repubblica: Mangia würstel e muore, ancora un uomo colpito da meningite da Listeria: è il quarto caso. Indagini in una grande azienda [… -