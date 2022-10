Libano | la deputata che fa irruzione in banca | «Voglio i miei soldi» – Il video

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lalibanese Cynthia Zarazir ha compiuto un’stamani in unadi Beirut pretendendo di accedere a parte dei suo risparmi in valuta straniera. I media libanesi fanno sapere che Zarazir è stata accompagnata all’interno della filiale dal suo avvocato. Ma alla fine è stata respinta. L’episodio avviene all’indomani di quattro tentativi falliti da parte di correntisti libanesi di accedere con la forza ai loro conti correnti bloccati di fatto da tre anni su decisione delle banche libanesi alla luce del fallimento del paese. Ieri intanto si sono verificati alcuni furti negli istituti di credito. Ben quattro gli episodi avvenuti in una sola giornata. su Open Leggi anche:al collasso: chiudono le banche per «ragioni di sicurezza». Blocchi stradali e proteste in tutto il Paese – Il ...

Agenzia Nova

L'episodio ha avuto luogo dopo che unadel parlamento del, Cynthia Zarazir , esponente del movimento sorto dopo le proteste scoppiate il 17 ottobre 2019, è entrata, stamattina, nella ...Lalibanese Cynthia Zarazir ha compiuto un'irruzione stamani in una banca di Beirut pretendendo di accedere a parte dei suo risparmi in valuta straniera. I media libanesi fanno sapere che ... Tensione in Libano: cinque banche prese d’assalto in due giorni La mediazione dell’inviato Usa Hochstesin sembra aver risolto lo stallo sui confini marittimi, che rischiava di sfociare in conflitto. Al Paese dei cedri l’area delimitata dalla linea 23 e ...Il presidente del parlamento libanese Nabih Berri convocherà prima della metà del mese una nuova seduta parlamentare per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo riferisce il quotidiano libanese ...