(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sembrano esserci dei dissapori “antichi” trae dopo l’eliminazione di quest’ultimo dal Grande Fratello Vip 7 è arrivata la conferma da una dichiarazione resa dallasu Twitter: “si è fatto riconoscere”, ha dato conferma che tra i due qualnon va… La prima lite tra laLe frizioni tra i due sembrano, infatti, risalire a tempo addietro. Nel 2017 tra la conduttrice e l’ex opinionista di Pomeriggio 5 c’è stata la prima lite tra i due. In una intervista Mio,avrebbe dichiarato: “Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata. Invece, per quanto riguardachi? No, non ci ...

CorriereCitta : GF VIP, Simona Ventura contro Giovanni Ciacci: cosa è successo tra i due - DomenicoRomaa : RT @fanpage: 'Ciacci si è fatto riconoscere'. Simona Ventura e Tommaso Zorzi commentano l’uscita di Ciacci e si tolgono qualche sassolino… - MariaRo05624594 : @ZGravita Si, hai ragione, lui potrà anche dire che il pubblico non l'ha capito, ma anche i suoi amici VIP si sono… - marinellapastor : RT @fanpage: 'Ciacci si è fatto riconoscere'. Simona Ventura e Tommaso Zorzi commentano l’uscita di Ciacci e si tolgono qualche sassolino… - angeliquepoison : RT @fanpage: Giovanni Ciacci è stato eliminato dal #Gfvip e i vip si espongono: 'Si è fatto riconoscere', ha twittato Simona Ventura https:… -

...dimenticabile del costumista al GF, ha quindi aggiunto: 'Bianca Guaccero arrivò a Detto Fatto in punta di piedi, Ciacci era il suo faro' Come prima accennato, personaggi del calibro di...Alla luce di quanto accaduto, la produzione del Grande Fratelloha deciso di predere seri ... A fare un intervento in merito alla questione sono stati anche Tommaso Zorzi, Arianna David,...Simona Ventura, Adriana Volpe ... La D’Ospina, in merito all’avventura dimenticabile del costumista al GF Vip, ha quindi aggiunto: “Ho trovato una persona arrabbiata con il mondo, un accanimento e una ...Cosa è successo fra Simona Ventura e Giovanni Ciacci La conduttrice e l'ex gieffino non vanno per niente d'accordo. Ma perché