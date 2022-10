GF Vip 7 | la rabbia della madre di Ginevra Lamborghini | “Mia figlia umiliata e data in pasto agli squali”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Poco fa sui social la signora Luisa Peterlongo,di, concorrenteficata dal Grande Fratello Vip 7 per le gravi frasi sul bullismo ai danni di Marco Bellavia, ha scritto un lungo post nel quale oltre a chiedere scusa al conduttore di Bim Bum Bam è stata molto dura contro gli autori del GF Vip. Il motivo? Non aver capito il disagio di Marco, impedendogli dunque l’ingresso nella Casa, e aver dato la sua“in” come capro espiatorio. GF Vip 7,difesa dalla: la donna chieste anche scusa a Bellavia Dopo essersi presentata sui social e aver dichiarato di non riuscire a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato ...