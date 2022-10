Genoa: 777 investe in un altro club. Maxi-investimento sul Melbourne Victory (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La proprietà del Genoa, il fondo 777 Partner, si è assicurato un altro club. Si tratta del Melbourne Victory che in queste ore... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La proprietà del, il fondo 777 Partner, si è assicurato un. Si tratta delche in queste ore...

IlMerlo1893 : #Genoa, 777 Partners arriva anche in Australia: grande investimento sul #Melbourne Victory - karmabusdriver : RT @DiMarzio: #777Partners arriva anche in #Australia: grande investimento sul @gomvfc - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #777Partners arriva anche in #Australia: grande investimento sul @gomvfc - DiMarzio : #777Partners arriva anche in #Australia: grande investimento sul @gomvfc - iscorers : Genoa, la 777 sbarca anche in Australia: acquistato un club di Melbourne | Estero -