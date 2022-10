Covid | arriva app che rileva positività dalla voce

LuccaInDiretta

L'annunciopochi giorni dopo che è trapelata l'intenzione del colosso dei microchip ... i nomi e le storie delle scoperte premiate Come prenotare la quarta dose di vaccino contro- 19, ...Questo cambiamento del senso di marcia ha creato una fila di macchine che da Porta Maggiore... dove è stata disegnata una pista ciclabile provvisoria nel periodoche si dovrebbe però ... Covid e varianti, arriva Cerberus: "Rischio nuova ondata di contagi" - Luccaindiretta La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri sale di un punto, arrivando all'8% (un anno fa era al 5%). E, nelle ultime 24 ore, cresce in 8 regioni: Calabria (14%) ...TRENTO. E' di zero decessi e 760 nuovi casi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento, dove nelle ultime ventiquattro ore è sceso di tre unità il numer ...